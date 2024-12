Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugensuche nach Schmierereien

Breitungen/Fambach (ots)

Dienstagmittag stellte ein Kontaktbereichsbeamter der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen mehrere Graffitischmierereien fest. Unbekannte Täter hatten in der Bahnhofstraße in Breitungen an einer Laterne und einem Verkehrsschild blaue Farbe gesprüht und drei Stromverteilerkästen mit blauer, weißer und gelber Sprühfarbe beschmiert. Des Weiteren besprühten, vermutlich dieselben Personen, eine Anlage der Wasserwirtschaft an der Landstraße in Fambach ebenfalls in diesen Farben. Die Polizei sucht Zeugen der Sachbeschädigungen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

