POL-MA: Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Straße mit Farbe besprüht - Zeugen gesucht

Mauer (ots) - Am Montagabend, gegen 21:10 Uhr, kollidierten zwei Fahrzeuge auf der B45 Richtung Neckargemünd. Eine 53-jährige VW- Fahrerin wollte von der Industriestraße in Meckesheim auf die B45 in Richtung Neckargemünd auffahren, als sie einen von links kommenden 26-jährigen Audi-Fahrer übersah. Der Audi-Fahrer versuchte durch ein Ausweichmanöver in den ...

mehr