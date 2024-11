Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfallverursacher gesucht - Polizei sucht Zeugen

Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag bog um kurz nach 6 Uhr ein Auto von der Schillerstraße in die Gerhart-Hauptmann-Straße ab. Dabei schnitt das Fahrzeug die Kurve so knapp, dass die Karosserie einen 23-jährigen Passanten auf dem Gehweg streifte. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Glücklicherweise musste er aber nicht im Krankenhaus behandelt werden. Das unfallverursachende Auto fuhr nach dem Zwischenfall einfach weiter. Auf Grund des Überraschungsmoments und der Dunkelheit konnte der junge Mann keine detaillierte Beschreibung des Fluchtfahrzeugs abgeben. Es handelte sich aber vermutlich um einen dunklen Opel mit Mannheimer Zulassung. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd nahm die Ermittlungen wegen Unfallflucht auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221-3418-0 zu melden.

