Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/ BAB 6: Auffahrunfall mit erheblichem Sachschaden

Rauenberg/ BAB 6 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend auf der A 6 bei Rauenberg entstand beträchtlicher Sachschaden.

Eine 28-jährige Frau befuhr gegen 18.45 Uhr mit ihrem Seat die A 6 in Richtung Mannheim. In Höhe der Anschlussstelle Rauenberg stockte der Verkehr und ein vor ihr fahrender 57-jähriger Mann musste seinen BMW abbremsen. Dies bemerkte die 28-Jährige zu spät und fuhr dem BMW hinten auf. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt, der Seat so stark, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell