Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Seniorin verwechselt Bremse mit Gas und verunfallt

Heidelberg (ots)

Am Samstag rangierte eine 72-Jährige mehrmals mit ihrem Mercedes auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Wielandtstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verwechselte sie schließlich gegen 13:30 Uhr das Gas- mit dem Bremspedal. Ihr Fahrzeug beschleunigte dadurch stark und prallte mit so großer Wucht gegen einen geparkten Kleinlaster, dass dieser gut 10 Meter weit weggeschoben wurde. Glücklicherweise gab es bei dem Unfall keine Verletzten, aber mit knapp 30.000 Euro entstand ein erheblicher Sachschaden. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell