POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am vergangenen Mittwoch ereignete sich im Einmündungsbereich der Straße "Am Schrankenbuckel"/Ormessonstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Renault und einem BMW. Beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt, machten bei der Polizei jedoch unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Der Blechschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei rund 8.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Brühl unter der Tel.: 06202/71282 in Verbindung zu setzen.

