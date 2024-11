Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesbach/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw kommt von Fahrbahn ab und stürzt Abhang herunter - PM 2

Heddesbach (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag, gegen 16.22 Uhr, befuhr eine 37-jährige Audi-Fahrerin die K 4118 von Heiligkreuzsteinach kommend in Richtiung Heddesbach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet die 37-Jährige aus Unachtsamkeit mit den Rädern ihres Pkw in den Grünstreifen. In der weiteren Folge verlor sie daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich an einer dortigen Böschung und kam auf einem ca. 15 m tiefer liegenden Waldweg zum Stillstand. Die 37-jährige Unfallverursacherin blieb augenscheinlich unverletzt, wurde aber vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000.- Euro. Der entstandene Flurschaden wird mit ca. 150,- Euro beziffert.

