Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim: Vorfahrt missachtet - zwei leicht Verletzte

Hockenheim (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich gegen 17:00 Uhr auf dem Südring, auf Höhe des dortigen Schwimmbades, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad. Ein 49-jähriger Seat-Fahrer fuhr mit seinem PKW von einem Parkplatz nach links auf den Südring ein. Hierbei übersah der Unfallverursacher ein Leichtkraftrad welches aus östlicher Richtung kam. Das Leichtkraftrad war mit zwei Jugendlichen besetzt. In Folge des Zusammenstoßes wurden die Jugendlichen leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sowohl der Seat als auch das Zweirad waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Hockenheim.

