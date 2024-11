Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Straßenbahn verhindert Kollision durch Gefahrenbremsung - Mitfahrer verletzt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstagabend, gegen 19:50 Uhr, fuhr die Straßenbahnlinie 2 in Fahrtrichtung Haltestelle Rathaus, als ein bislang unbekannter PKW-Fahrer auf Höhe D6 nach links in Richtung E6 abbiegen wollte und hierbei das Rotlicht der dortigen Ampel missachtete. Die Straßenbahnfahrerin musste eine Gefahrenbremsung bis zum Stillstand einleiten, um eine Kollision mit dem abbiegenden PKW zu verhindern. Hierbei stürzte in der Straßenbahn ein 43-jähriger Mitfahrer und verletzte sich leicht. Der Fahrer des PKW bremste ebenfalls und entschuldigte sich per Handzeichen, verließ jedoch anschließend die Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den verletzten Mitfahrer zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Ein Sachschaden entstand nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem PKW geben können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Mannheim, unter 0621-174 4222, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell