Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch, den 22.11.2024 gegen 09.00 Uhr befuhr eine/ ein bislang unbekannte/r Fahrzeugführerin/ Fahrzeugführer die Kirchenstraße in 68766 Hockenheim, kollidierte mit dem am Fahrbahnrand stehenden Skoda einer 46-jährigen Frau und flüchtete im Anschluss von der Unfallörtlichkeit. An besagtem Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittluungen übernommen und sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher/in geben können. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 06205/28600 beim Polizeirevier Hockenheim oder bei jeder anderen Dienstelle zu melden.

