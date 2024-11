Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach mehreren Einbrüchen gesucht

Schwetzingen/Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Wochenende ereigneten sich mehrere Einbrüche, mit welchen sich nun die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg beschäftigt. Am Sonntag zwischen 13 Uhr und 18 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in der Semmelweisstraße in zwei benachbarte Einfamilienhäuser ein. Im ersten Objekt gelangte die Täterschaft über den Garten auf das Grundstück des Anwesens und brach dort eine Terrassentür auf. Innerhalb des Hauses wurden sämtliche Zimmer durchwühlt und mehrere Schmuckstücke entwendet. Der Wert wird derzeit im Rahmen der Ermittlungen noch beziffert. Zum Nachbaranwesen in der Semmelweisstraße verschafften sich die Täter im etwa gleichen Zeitraum Zugang durch gewaltsames Aufhebeln eines Kellerfensters. Auch hier suchten die Einbrecher nach Schmuck und wurden fündig. Insgesamt beträgt der Diebstahlsschaden rund 10.000 Euro. In der Bahnstraße in Plankstadt hebelten unbekannte Täter am Freitag zwischen 16:45 Uhr und 18:15 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und entwendeten rund 350 Euro Bargeld. Ein weiterer Einbruch, welcher jedoch nur auf Freitagmorgen, den 15.11. bis Montagfrüh, 25.11. kurz nach 0 Uhr eingegrenzt werden kann, geschah in der Goethestraße. Hier hebelten die Unbekannten eine Balkontür einer Wohnung auf und stahlen Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von 3.500 Euro. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird durch die Spezialistinnen und Spezialisten für Einbruchsdelikte geprüft.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer des kriminalpolizeilichen Hinweistelefons (0621/174-4444) entgegengenommen.

Zur Vorbeugung von Einbrüchen rät die Polizei generell:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Weitere hilfreiche Informationen finden sie auf www.polizei-beratung.de oder der Website der Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH unter www.k-einbruch.de.

