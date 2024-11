Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte versuchten in Mehrfamilienhaus zu gelangen - Zeugen gesucht

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft versuchte Samstagmittag gegen 13:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus der Kolpingstraße zu gelangen. Der Versuch in das Wohnanwesen einzubrechen scheiterte jedoch. Die Unbekannten ließen von ihren Hebelversuchen an der Hauseingangstür ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder der bislang unbekannten Täterschaft mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

