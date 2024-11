POL-MA: Mannheim: Sachbeschädigung an sieben Fahrzeugen- Zeugen gesucht!

Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montag bog um kurz nach 6 Uhr ein Auto von der Schillerstraße in die Gerhart-Hauptmann-Straße ab. Dabei schnitt das Fahrzeug die Kurve so knapp, dass die Karosserie einen 23-jährigen Passanten auf dem Gehweg streifte. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Glücklicherweise ...

