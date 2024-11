Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/ Rhein-Neckar-Kreis: Kollision zweier Fahrzeuge bei Abbiegevorgang

Mauer (ots)

Am Montagabend, gegen 21:10 Uhr, kollidierten zwei Fahrzeuge auf der B45 Richtung Neckargemünd.

Eine 53-jährige VW- Fahrerin wollte von der Industriestraße in Meckesheim auf die B45 in Richtung Neckargemünd auffahren, als sie einen von links kommenden 26-jährigen Audi-Fahrer übersah. Der Audi-Fahrer versuchte durch ein Ausweichmanöver in den Gegenverkehr eine Kollision zu verhindern, was ihm jedoch nicht gelang. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die beiden Unfallbeteiligten leicht, mussten aber glücklicherweise nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Es entstand ein Sachschaden von circa 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell