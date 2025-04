Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 71-Jährige aus Hannover-Ricklingen wieder da

Hannover (ots)

Die seit Dienstag, 15.04.2025, vermisste 71-jährige Seniorin aus einer Seniorenpension in Hannover-Ricklingen (wir berichteten:https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6014296) wurde wohlbehalten angetroffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Ricklingen konnte die Vermisste am heutigen Morgen an ihrer alten Wohnanschrift in Hannover-Misburg von Angehörigen angetroffen werden. Im Anschluss konnte sie wohlbehalten der Senioreneinrichtung übergeben werden. Die Polizei dankt der Bevölkerung für ihre Mithilfe.

Die Bilder aus der ursprünglichen Meldung wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht./ pol, nash

