Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nach Unfall zwischen Bus und Auto auf der Landstraße (L) 390/ Kreisstraße (K) 251 - Autofahrerin schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Mittwochmorgen, 16.04.2025, hat sich zwischen Kirchwehren und Lathwehren ein Verkehrsunfall mit einem Bus und einem Auto ereignet. Die Autofahrerin wurde dabei schwer verletzt, zwei Insassinnen zogen sich leichte Verletzungen zu.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein Linienbus gegen 6:30 Uhr die K 251 in Richtung Kirchwehren. Zeitgleich befuhr eine 49-Jährige aus Hannover die kreuzende L 390. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen missachtete die Hannoveranerin in ihrem Audi A3 das Stoppschild und bog nach links in die Kreuzung ein. Der kreuzende Linienbus kollidierte daraufhin mit dem Pkw, sodass dieser um 180 Grad gedreht wurde. Durch den Zusammenstoß wurde die Autofahrerin schwer verletzt. Zwei Fahrgäste im Bus erlitten leichte Verletzungen.

Sofort alarmierte Rettungskräfte behandelten die Verletzten vor Ort und transportierten die 49-Jährige sowie eine 36-jährige Passagierin in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeikräfte die L390 und K251 im betroffenen Bereich für ca. vier Stunden voll./ pol, nash

