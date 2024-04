Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.04.2024.

Wolfenbüttel (ots)

Verletzte Radfahrerin musste in ein Krankenhaus gefahren werden.

Wolfenbüttel, Landeshuter Platz, 29.04.2024, 17:40 Uhr.

Der 63-jährige Fahrer eines Pkw hatte beim Abbiegen die auf der Fahrbahn in entgegengesetzte Richtung fahrende 40-jährige Radfahrerin offensichtlich übersehen und hierdurch eine Kollision verursacht. Die Frau erlitt durch den Unfall Schmerzen im Bereich der Beine. Zwecks ärztlicher Begutachtung musste sie in das örtliche Klinikum gefahren werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 800 Euro.

