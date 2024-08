POL-EL: Bad Bentheim - Katze verletzt - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Am Samstagabend kam es auf der Denekamper Straße in Nordhorn zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde (wir berichteten). Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Sie werden gebeten, sich bei Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden. ...

