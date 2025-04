Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizeieinsatz nach Schüssen in der Oststadt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (26.04.2025) kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in der Oststraße in Ludwigsburg, nachdem gegen 21:45 Uhr mehrere Anwohner Schussgeräusche wahrgenommen hatten. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass sich zwei 39- und 40-jährige Männer in der Nähe eines geparkten Mercedes aufgehalten hatten, als sich von hinten eine oder mehrere unbekannte Personen näherten und mit einer Waffe mehrere Schüsse auf die beiden abgaben. Hierbei beschädigten die Projektile das Fahrzeug. Verletzte gab es keine. Der oder die Unbekannten flüchteten anschließend unerkannt. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung, an der mehrere Streifenwagenbesatzungen sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, konnten bislang keine weiteren Erkenntnisse gewonnen werden. Die Sachschadenshöhe am Mercedes kann noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Zusammenhang mit zurückliegenden Schussabgaben im Großraum Stuttgart wird geprüft. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Tel. 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

