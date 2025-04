Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Brand auf Automobilhändler-Gelände

Ludwigsburg (ots)

Am Montagmorgen (28.04.2025) gegen 01:45 Uhr meldete ein Anwohner ein Feuer im Außenbereich eines Automobilauslieferungszentrums in der Daimlerstraße in Holzgerlingen. Nachdem Polizei und Feuerwehr eingetroffen waren, konnte festgestellt werden, dass mehrere nebeneinander geparkte Fahrzeuge auf dem Hof des Automobilherstellers, aus bislang ungeklärter Ursache, in Brand gerieten und hierbei erheblich beschädigt wurden. Ersten Ermittlungen zufolge wurden zwölf Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen, der entstandene Sachschaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden, weshalb die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Ermittlungen aufgenommen hat und um Hinweise aus der Bevölkerung bittet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: Tel. 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

