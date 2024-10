Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unbekannter wirft Ladenscheibe mit Straßenpoller ein und verletzt sich

Mainz (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am frühen Dienstagmorgen zwischen 3 und 4 Uhr in einen Einkaufsladen in der Emmeransstraße in der Mainzer Altstadt eingebrochen. Dabei wurde mit einem Straßenpoller der Glaseinsatz der Eingangstür eingeschlagen und mit bloßen Händen eingedrückt. Augenscheinlich trug der Täter dabei Schnittverletzungen davon. Er hinterließ unter anderem am Türblatt sowie an Kartons und Körben Blutspuren.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand stahl er mehrere Lebensmittel aus dem Ladengeschäft. Er entfernte sich zu Fuß in Richtung Stadionerhofstraße. Unter anderem in der Klarastraße konnten weitere Spuren und Hinterlassenschaften des Täters wie die weggeworfene Verpackung eines Riegels festgestellt werden.

Nach ersten Erkenntnissen liegt folgende Täterbeschreibung vor: Der Mann hatte einen Bart, trug dunkelblaue Jeans, eine beige Jacke, einen schwarzen Hut und beige Stiefel.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell