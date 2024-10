Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Die Winterzeit beginnt - Wir informieren Sie, wie sie sich vor Einbrechern schützen können!

Mainz / Worms / Bad Kreuznach (ots)

Am kommenden Sonntag (27.10.2024) werden wieder die Uhren umgestellt und die Winterzeit beginnt. Leider auch eine Zeit, in der die Polizei erfahrungsgemäß mehr Einbruchsfälle registriert. Neben den materiellen Schäden belastet vor allem der Verlust des Sicherheitsgefühls die Opfer dieser Straftaten. Wir möchten, dass Sie sicher leben! Nutzen Sie doch die Stunde, die Sie durch das Umstellen der Uhr auf die Winterzeit gewinnen, um sich zu informieren oder beraten zu lassen. Die Polizei empfiehlt die Sicherung des eigenen Zuhauses mit mechanischen und/oder elektronischen einbruchhemmenden Produkten. Aber auch mit richtigem Verhalten können Sie für mehr Sicherheit sorgen:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z.B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Die Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Mainz ist in der Zeit vom 27.10.2024 bis 31.10.2024 mit dem Sicherheitsmobil unterwegs und klärt rund um das Thema Einbruchschutz auf.

- Sonntag, 27.10.2024, 11:30 - 16:00 Uhr, Mainz, Innenstadt - Montag, 28.10.2024, 10:00 - 13.00 Uhr, Nieder-Olm, vor dem Rathaus - Dienstag, 29.10.2024, 09:00 - 12:00 Uhr, Worms, Obermarkt - Mittwoch, 30.10.2024, 10:00 - 13:00 Uhr, Nackenheim, Markt - Donnerstag, 31.10.2024, 10:00 - 14:00 Uhr, Bingen, Fußgängerzone.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit sich persönlich und kostenlos in Ihrem Zuhause beraten zu lassen. Vereinbaren Sie einen Termin entweder telefonisch: 06131-6531164 oder per Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de. Gern informieren wir auch größere Personengruppen zum Thema Einbruchschutz, egal ob Vereine, Gemeinden oder anderen sozialen Gruppen. Scheuen Sie sich nicht und vereinbaren Sie einen Termin. Abonnieren Sie den WhatsApp-Kanal des Polizeipräsidiums Mainz. Wir haben für Sie eine Video-Podcast-Reihe vorbereitet und werden wöchentlich berichten. Neben allgemeinen Tipps zum Thema Einbruchschutz sprechen wir aber auch Irrtümer an.

