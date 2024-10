Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich am Montag wiederholt als Bankmitarbeiter ausgegeben. In mindestens zwei Fällen machten Kriminelle mit der Masche auch in Mainz Beute.

Im Laufe des Tages erhielt eine 55-jährige Frau aus Mombach eine SMS mit eingefügtem Link - angeblich von ihrer Bank. Als die Frau auf den Link klickte, öffnete sich eine Internetseite, die die Frau allerdings direkt wieder schloss.

Daraufhin erhielt die 55-Jährige einen Anruf. Es meldete sich ein Mann und behauptete, Mitarbeiter ihrer Bank zu sein. Jemand habe Zugriff auf das Bankkonto der Geschädigten, so der Anrufer weiter. Um dies zu stornieren, leitete die Mainzerin eine TAN an den vermeintlichen Bankmitarbeiter weiter. Noch während des Telefonats bemerkte sie, dass von ihrem Konto eine Sofortüberweisung in Höhe von 2500 Euro getätigt wurde. Dann wurde das Gespräch durch Störgeräusche unterbrochen - und schließlich beendet.

Mit einem sehr ähnlichen Vorgehen überlisteten unbekannte Täter zudem einen 53-jährigen Mann aus Mainz-Bretzenheim. Er erhielt gegen 16.30 Uhr einen Anruf. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter der Sparkasse Rheinhessen-Worms aus. Er sei gerade auf einen Betrüger aufmerksam geworden, der unberechtigt Geld vom Konto des 53-Jährigen abbuchen wolle, so der Anrufer.

Um dies zu verhindern und etwaige Aufträge zu stornieren, müsse er an seinem Mobiltelefon eine Push-TAN-Nachricht bestätigen. Der 53-Jährige kam der Aufforderung des Unbekannten nach. Später musste er allerdings feststellen, dass knapp 1000 Euro von seinem Konto abgebucht worden waren.

