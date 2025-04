Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Zeugen gesucht - Motoröl in Kanalisation gekippt

Ludwigsburg (ots)

Sonntagnacht (27.04.2025) gegen 01.30 Uhr kippte ein bislang unbekannter Täter vermutlich mehrere Liter Motoröl in einen Gully am Bahnhof in Weil der Stadt. Ein Zeuge informierte die Polizei, jedoch konnte vor Ort keine Person festgestellt werden. Der noch unbekannte Täter hatte mehrere Taschen dabei - mehr ist bislang zum Täter nicht bekannt. Die Feuerwehr wurde verständigt und Mitarbeitende des Bauhofs kamen vor Ort.

Beim Polizeipräsidium Ludwigsburg hat der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt in Böblingen die Ermittlungen übernommen. Die Größenordnung des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031/13-2670 oder per E-Mail an ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de beim Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt zu melden.

