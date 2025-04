Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrer nach Zusammenstoß gestürzt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Fahrradfahrer stieß am Donnerstagabend beim Ausfahren aus einem Kreisverkehr in Angelbachtal mit einem Auto zusammen und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Der Unbekannte fuhr kurz nach 18 Uhr mit seinem E-Bike aus dem Kreisverkehr an der Bruchsaler Straße in die Schloßstraße aus. Dabei geriet er nach links auf die Gegenfahrspur. Obwohl der 41-jährige Fahrer eines Skoda, der in Richtung des Kreisverkehrs unterwegs war, eine Gefahrenbremsung einleitete, stieß der Radler dennoch gegen das Auto und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich offensichtlich Verletzungen zu. Der Fahrer des Skoda begab sich kurz zu seinem Fahrzeug, um Verbandmaterial zu holen, um den Radfahrer zu versorgen. Als er zu dem offenbar Verletzten zurückkehren wollte, stieg dieser auf sein E-Bike und fuhr davon.

Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 60 bis 70 Jahre alt - 170 bis 175 cm groß - Graue Haare - Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild - Buschige Augenbrauen - War bekleidet mit dunkler Stoffhose und einem hellblauen Hemd - Darüber trug er eine schwarze Softshelljacke - Trug schwarze Sneaker und hatte eine schwarze Umhängetasche bei sich

Bei dem Rad soll es sich um ein gelbes E-Mountainbike der Marke Bulls gehandelt haben.

Der Verkehrsunfall wurde vom Polizeirevier Wiesloch aufgenommen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unbekannten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

