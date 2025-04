Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Brand auf der Terrasse vor Souterrainwohnung

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Heute Morgen gegen 08:20 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand in der Straße "Rebenweg" gemeldet.

Wie sich herausstellte, kam es auf der Terrasse vor einer Souterrainwohnung im Bereich der dortigen Sitzgelegenheit aus bislang unbekannten Gründen zu einem Ausbruch eines Brandes. Hierbei brannten die Gartenmöbel nahezu vollständig nieder. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf die anliegende Hausfassade sowie eine hölzerne Gartenmauer über. Durch die schnellen Löschversuche der Nachbarschaft konnte das vollständige Übergreifen der Flammen bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Hirschberg verhindert werden. Durch die Hitzeentwicklung zersprangen ein Fenster sowie die Terrassentür, wodurch Rauchgase in die Souterrainwohnung eindrangen. In der Wohnung entzündete sich ein Teil eines Schrankes, welcher schnell gelöscht werden konnte. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich eine Katze und ein Hund in der betroffenen Wohnung. Diese konnten unverletzt aus der Wohnung geborgen werden.

Mit Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Bewohner das Wohnobjekt bereits eigenständig verlassen. Eine im Obergeschoss lebende Familie wurde zunächst mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst behandelt, konnte jedoch vor Ort entlassen werden. Verletzt wurde demnach glücklicherweise niemand.

Der entstandene Sachschaden am Wohngebäude wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die betroffene Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Die übrigen Anwohner konnten in ihre Wohnung zurückkehren.

Die Beamten des Polizeipostens Schriesheim haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell