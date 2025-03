Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Raub auf Tankstelle: Täter festgenommen

Salzbergen (ots)

Am Samstagabend ereignete sich in Salzbergen ein Raubüberfall auf eine Tankstelle (wir berichteten, siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/6001674). Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei in Rheine den mutmaßlichen Täter am Sonntagabend festnehmen. Der 25-jährige Beschuldigte befindet sich nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

