POL-EL: Meppen - Scheiben beschädigt

Wietmarschen-Lohne (ots) - Am Mittwoch, 2. April, findet um 19:00 Uhr der Fernfahrerstammtisch mit der Polizei statt. Veranstaltungsort ist der Raiffeisen Grill in Wietmarschen-Lohne, Benzstraße 6 (A 31, Ausfahrt Lingen, Nr. 25). Thema der Veranstaltung ist "Vermögensabschöpfung im Schwerlastverkehr". Alle Interessierten sind eingeladen, ohne vorherige Anmeldung an dem Stammtisch teilzunehmen. Rückfragen bitte an: ...

mehr