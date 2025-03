Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 08.03.2025 bis 09.03.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 08.03.2025, im Tatzeitraum von 13:15 Uhr bis 14:05 Uhr, fährt ein unbekannter Pkw auf dem Parkplatz des OBI-Einkaufsmarktes beim Ein- oder Ausparken gegen einen in der Parklücke stehenden Pkw, VW Touran. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta (04441/9430) zu melden.

Holdorf - Geschädigte zu Fahrraddiebstählen gesucht Am 08.03.2025, gegen 23:00 Uhr wurden in der Straße 'Sonnenbreite' in 49451 Holdorf zwei verdächtige Personen mit Fahrrädern durch einen Anwohner gemeldet. Vor Ort wurden zwei rumänische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Steinfeld angetroffen. Beide waren dabei die Schlösser von den beiden mitgeführten Fahrrädern aufzubrechen. Die beiden Fahrräder wurden sichergestellt. Nun werden die Eigentümer beider Fahrräder gesucht. Bei einem der Fahrräder handelt es sich um ein Herrenrad der Marke Union, Modell Unica in den Farben Grau und Schwarz. Bei dem zweiten Rad handelt es sich um ein Damenfahrrad der Marke Gudereit in den Farben Weiß und Grau. Die Eigentümer beider Fahrräder werden gebeten sich bei der Polizei in Holdorf, Damme oder Vechta zu melden. Aufgrund der Nähe zum Holdorfer Bahnhof ist davon auszugehen, dass beide Fahrräder von dorther stammen.

Vechta - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am 09.03.2025, gegen 03:40 Uhr befuhr ein 21-Jähriger aus Schüttorf mit seinem PKW aus der Vechtaer Innenstadt kommend in Fahrtrichtung stadtauswärts den Bokerner Damm. In Höhe der Hagen-Ring-Straße kam er in der leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und landete auf dem Dach im wasserführenden Moorbach. Der Fahrzeugführer konnte sich eigenständig aus dem PKW befreien und wurde sodann von Ersthelfern am Fahrbahnrand aufgelesen. Bei der Behandlung im Rettungswagen konnte bei ihm starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,83 Promille. Im Krankenhaus Vechta wurde ihm sodann eine Blutprobe entnommen, seine Fahrerlaubnis vorerst sichergestellt und die Weiterfahrt mit zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen untersagt. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Fahrzeugführer nur leicht verletzt, verbleibt jedoch zur Beobachtung im Marienhospital. Neben ihm ist keine weitere Person verletzt worden. Auch ein Fremdschaden ist derzeit nicht ersichtlich.

Holdorf - Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten Am 08.03.2025 beabsichtigt gg. 09:00 Uhr eine 21- jährige Fahrzeugführerin aus Gehrde mit ihrem PKW von einem Parkplatz auf die Große Straße in Holdorf aufzubiegen. Hierbei übersieht sie den vorfahrtsberechtigten PKW einer 42- jährigen Fahrzeugführerin aus Holdorf und es kommt zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und die 21- jährige Fahrerin leicht verletzt. Zuvor war sie beim verlassen des Parkplatzes noch gegen ein weiteres Fahrzeug gerollt.

Vechta - Verkehrsunfall auf der B69

Am 08.03.2025 ist es gg 13:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B69 gekommen. Hier hat sich das linke Rad eines Anhängers gelöst, geriet in den Gegenverkehr und beschädigt hierbei 3 Fahrzeuge. Personen sind hierbei nicht zu Schaden gekommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell