Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg vom 08.03.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

49696 Molbergen - Fahrzeugbrand

Am Freitag, den 07.03.2025 gegen 18:45 Uhr geriet in der Straße Zum Wallgraben in Molbergen aus bisher unbekannten Gründen ein PKW in Brand. Ein daneben geparkter Pkw und ein angrenzender Schuppen wurden durch die Hitzeentwicklung zusätzlich beschädigt. Die FF Molbergen war vor Ort und löschte den Brand.

49624 Löningen - Fahren unter Einfluss alkoholischer Getränke und ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, den 07.03.2025 gegen 16:45 Uhr wurde durch eine Funkstreifenbesatzung ein 52-jähriger PKW- Führer aus Löningen auf dem Blumenweg kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Eine Blutprobe im Krankenhaus erfolgte. Weiterhin war der PKW -Führer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren.

49661 Cloppenburg- Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Freitag, den 07.03.2025 gegen 23:10 Uhr wurde durch eine Funkstreifenbesatzung ein 15 -jähriger Rollerfahrer aus Cloppenburg auf der Straße Alter Emsteker Weg kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Kleinkraftradführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug nicht versichert wurde.

49632 Essen (Oldenburg)- Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Freitag, den 07.03.2025 gegen 14:02 Uhr befuhr ein 46-jähriger PKW- Führer aus Essen (Oldenburg) die Lastruper Straße von Essen in Richtung Lastrup und wollte nach links auf die Nordwest-Tangente abbiegen. Hierbei missachtete er als Wartepflichtiger die Vorfahrt eines 24- jährigen PKW- Führers aus Emstek., der aus Löningen kommend in Richtung Essen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider PKW, wobei beide Beteiligte leicht verletzt wurden. Beide PKW mussten abgeschleppt werden.

49624 Löningen- Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten E-Scooter Fahrerin

Am Freitag, den 07.03.2025 gegen 18:10 Uhr überquerte eine 14- jährige E-Scooter Fahrerin aus Löningen die vorfahrtsberechtigte Bunner Straße in Löningen. Dabei übersieht sie den von rechts kommenden PKW eines 28- Jährigen aus Polen. Es kam zur Kollision, infolgedessen die E-Scooter Fahrerin leicht verletzt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell