Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: "Falsche Mitarbeiter" unterwegs - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am Mittwoch, 16.10.2024, gegen 12:35 Uhr, waren in Schopfheim zwei unbekannte Männer unterwegs, welche in der Königsberger Straße eine 87-jährige Frau zuhause aufsuchten und sich als vermeintliche Mitarbeiter einer Glasfaserfirma ausgaben. Hierzu zeigten sie auch einen angeblichen Firmenausweis. Die 87-Jährige ließ die beiden Männer in ihr Haus und wurde von einem der Unbekannten in einem Gespräch abgelenkt, sodass der andere Unbekannte die Räumlichkeiten im Haus durchsuchen konnte. Nachdem die Unbekannten die Wohnung verließen, bemerkte die 87-Jährige das Fehlen von Bargeld.

Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Eine Person sei groß und schlank gewesen. Die andere Person sei klein und kräftig gewesen und habe eine auffallende Frisur (Haare zum Zopf gebunden mit abrasiertem Haar an der Seite) gehabt. Beide Personen waren männlich und trugen vermutlich rot-schwarz-gestreifte Jacken.

Das Polizeirevier Schopfheim bittet um Hinweis unter 07622/666980.

Folgende Tipps der Polizei sollten Sie beachten:

- Sprechen Sie nie mit Fremden über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Seien Sie stets misstrauisch! - Rufen Sie im Verdachtsfalle die Polizei um Hilfe! Wählen Sie dazu die Notrufnummer 110 - Sprechen Sie darüber mit Vertrauten / Verwandten

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell