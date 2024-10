Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Samstag, 19.10.2024, gegen 00:20 Uhr, sind im Wohngebiet unweit des Jestetter Bahnhofes Unbekannte in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich mutmaßlich durch Aufhebeln der Terrassentüre Zugang zum Haus. Durch den Schein der Taschenlampen wurde ein Zeuge aufmerksam und verständigte die Polizei. Bei Eintreffen der Polizei hätten die Unbekannten das Haus verlassen und sich über den angrenzenden Garten entfernen können. Die sofort eingeleitete Fahndung mit Unterstützungskräften brachten keine weiteren Hinweise auf die Tatverdächtigen. Die Ermittlungen dauern an. Die Beschreibung einer tatverdächtigen Person liegt vor: männlich, ca. 180 cm groß, Dreitagebart, soll schwarz-graue Arbeitskleidung und eine graue Schirmmütze getragen haben.

Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen bittet um sachdienliche Hinweise und Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken, die Aufzeichnungen ihrer Anlage zu sichten und sich bei entsprechenden Feststellungen zu melden (Kontakt 07741 8316-0). Das Polizeirevier Waldshut (07751 8316-0) nimmt ebenso Hinweise rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell