Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl von Kupferkabeln

Am Mittwoch, 05. März 2025 in der Zeit zwischen 00:30 Uhr bis 01:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Ladestraße und verschafften sich Zutritt. Sie entwendeten diverse Kupferkabelreste. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Bakum - Kupferdiebstahl

In der Zeit von Mittwoch, 26. Februar 2025 00:00 Uhr bis Samstag, 01. März 2025 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter zwei Kupfereimer, welche an einer Kupferstatue auf dem Dorfplatz in der Dorfstraße aufgestellt worden waren. Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446/959710) entgegen.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss / verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Am Donnerstag, 06. März 2025 gegen 19:10 Uhr beabsichtigten Beamte der Polizei in Lohne einen Pkw in der Straße An den Teichen zu kontrollieren. Nachdem die Beamten ihren Pkw verlassen hatten, fuhr der zu kontrollierende plötzlich an und entfernte sich von der Kontrollstelle. Durch die Beamten konnte zuvor das Kennzeichen abgelesen werden. Daher begaben sich weitere Einsatzkräfte unverzüglich zu ermittelnden Wohnanschrift. Vor Ort konnte ein 42-jähriger Mann aus Lohne angetroffen werden. Dieser konnte durch die kontrollierenden Beamten wiedererkannt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag, 03. März 2025 18:30 Uhr bis Mittwoch, 05. März 2025 09:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 61-jährigen Frau aus Lohne. Diese hatte ihren Pkw, einen Toyota Yaris, am Bittgang abgestellt. Es entstand ein geschätzter Schaden von rund 2.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 05. März 2025 gegen 10:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 34-jährigen Mannes aus Vechta. Dieser hatte seinen Pkw, einen VW Passat, auf einem Parkplatz in der Straße Achtern Thun abgestellt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 06. März 2025 in der Zeit zwischen 07:15 Uhr bis 16:15 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw. Der Pkw, ein Opel Adam, war auf einem Parkplatz im Pagenstertweg abgestellt. Es entstand ein Schaden von rund 500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht / 13-Jähriger leicht verletzt

Am Donnerstag, 06. März 2025 gegen 11:30 Uhr beabsichtigte ein derzeit unbekannter Pkw-Fahrer von dem Parkplatz einer Schule nach rechts auf die Schützenstraße aufzufahren. Hierbei übersah er augenscheinlich das 13-Jährige Kind. Es kam zum Zusammenstoß, durch welchen der 13-Jährige aus Damme leicht verletzt wurde. Der unbekannte Pkw-Fahrer erkundigte sich nach dem Befinden des Kindes, veranlasste jedoch keinen Personalienaustausch. Bei dem Pkw soll es sich um einen BMW gehandelt haben mit Vechtaer Ortskennung. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

