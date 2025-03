Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Kupferdiebstahl In der Zeit zwischen Montag, 3. März 2025, 17.00 Uhr und Dienstag, 4. März 2025, 8.36 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen von einem Neubau in der Westerfeldtstraße mehrere Kupferrohre sowie ca. 20m Erdkabel. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen. Löningen - Körperverletzung und Sachbeschädigung Am Donnerstag, 06. März ...

