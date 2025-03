Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Kupferdiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 3. März 2025, 17.00 Uhr und Dienstag, 4. März 2025, 8.36 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen von einem Neubau in der Westerfeldtstraße mehrere Kupferrohre sowie ca. 20m Erdkabel. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Körperverletzung und Sachbeschädigung

Am Donnerstag, 06. März 2025 gegen 22:00 Uhr wurde den zwei derzeit unbekannten Tätern der Zutritt zu einem Lokal in der Langenstraße verwehrt. Daraufhin schlugen sie die Fensterscheiben der Eingangstür ein und verletzten hierdurch eine Person. Als weitere Gäste zur Hilfe eilten, kam es zu einer Rangelei, in welcher ein weiterer Gast verletzt wurde. Die Verursacher flüchteten anschließend. Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

- stabile Statur - ca. 170cm groß - kurze schwarze Haare - schwarzer Kapuzenpullover - ca. 30 Jahre

und

- schlanke Statur - kurze blonde Haare - ca. 30 Jahre.

Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Löningen - versuchter Einbruch

In der Zeit von Mittwoch, 05. März 2025 23:30 Uhr bis Donnerstag, 06. März 2025 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Talesch und versuchten sich Zugang zu einer dortigen Garage zu verschaffen. Dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Kfz

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Donnerstag, 06. März 2025 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 10:30 Uhr insgesamt drei Kleintransporter, welche auf einem Firmenparkplatz in der Boschstraße abgestellt worden waren. Der entstandene Schaden wurde auf rund 1.200,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 06. März 2025 in der Zeit zwischen 08:18 Uhr bis 08:25 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 42-jährigen Frau aus Essen (Old.). Diese hatte ihren Pkw, einen Ford Focus, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Soestenstraße abgestellt. Es entstand ein Schaden von rund 1.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Halen/Emstek / Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Donnerstag, 06. März 2025 gegen 17:15 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Höltinghausen mit seinem Pkw die B 213 in Richtung Cloppenburg. In Höhe der Einmündung Zu den Fischteichen beabsichtigte ein vorausfahrender 72-jähriger Mann aus Edewecht mit seinem Pkw nach rechts abzubiegen. Dies bemerkte der 22-Jährige zu spät und fuhr auf den Pkw des 72-Jährigen auf. Hierdurch erlitt der 72-Jährige schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Grönheim/Molbergen - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fußgänger

Am Donnerstag, 06. März 2025 gegen 22:43 Uhr befuhr eine 24-jährige Frau aus Lindern mit ihrem Pkw die Lange Straße. Plötzlich querte ein 46-jähriger Fußgänger die Fahrbahn und missachtete die Vorfahrt des Pkw. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger, bei welchem der 46-jährige Mann aus Werlte schwer verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Fußgänger ergab einen Wert von 2,26 Promille.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell