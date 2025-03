Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Ermittlungserfolg der Staatsanwaltschaft Oldenburg und des Polizeikommissariats Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Durchsuchung und Festnahmen nach Verdacht des organisierten schweren Diebstahls

In den vergangenen Monaten häuften sich im Raum Vechta/Lohne/Damme/Dinklage die Meldungen über Diebstähle hochwertiger Pedelecs und Fahrräder. Seitens des Polizeikommissariats Vechta wurden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Oldenburg in den vergangenen Wochen die Ermittlungen intensiviert. Insgesamt wurde von einer Schadenssumme im mittleren 6-stelligen Bereich ausgegangen. In den Fokus der Ermittlungen gerieten eine 34-jährige Frau, fünf Männer im Alter von 23, 33, 38, 40 und 58 Jahren sowie ein 16-jähriger Jugendlicher aus Dinklage. Diese hatten in den vergangenen Monaten u.a. mehrfach versucht Pedelecs ins Ausland zu verschieben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden durch das Amtsgericht Vechta nun insgesamt vier Haftbefehle und ein Durchsuchungsbeschluss für die gemeinsame Wohnadresse der Beschuldigten in Dinklage erlassen.

In den Morgenstunden des 05. März 2025 wurde der Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes vollstreckt. Einsatzkräfte der Polizei Vechta, Cloppenburg und Dinklage suchten gemeinsam die Wohnanschrift auf. Bei der Durchsuchung konnte Bargeld in 4-stelliger Höhe, diverse Einbruch- und Aufbruchwerkzeuge, diverses Fahrradzubehör, eine Schreckschusswaffe, ein Schlagring, ein Schlagstock sowie eine Machete sichergestellt werden. Zudem wurden rund 900kg Kupferkabel sichergestellt.

Der 33-Jährige, der 40-Jährige und der 58-Jährige konnten vor Ort angetroffen werden. Ihnen wurde beim AG Vechta ihr Haftbefehl verkündet. Der 23-Jährige konnte nicht an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hinweise ergaben, dass sich der 23-Jährige in Fürstenau, Landkreis Osnabrück, aufhalten könnte. Der 23-Jährige konnte jedoch nicht angetroffen werden. Es wurden weitere Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Diese führten letztendlich dazu, dass sich der Beschuldigte der Polizei stellte. Ihm wird im Laufe des Tages sein Haftbefehl verkündet.

Der Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes des Polizeikommissariats Vechta, Erster Kriminalhauptkommissar Günter Stukenborg zeigt sich im Nachgang an die Durchsuchung erfreut: "Mit den Maßnahmen ist uns ein erheblicher Schlag gegen den organisierten Fahrraddiebstahl im Landkreis Vechta gelungen. Dieses Ergebnis zeigt uns, dass unsere polizeilichen Maßnahmen greifen. Ich danke den Kolleginnen und Kollegen für Ihre akribische Arbeit."

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell