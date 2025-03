Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Mittwoch, 05. März 2025 14:30 Uhr bis 21:45 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück im Raheweg und verschafften sich Zugang zum dortigen Wohnhaus. Sie entwendeten persönliche Gegenstände. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Barßel - versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Mittwoch, 05. März 2025 in der Zeit von 08:15 Uhr bis 10:50 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Westmarkstraße und verschafften sich Zugang zum Objekt. Augenscheinlich blieb es jedoch beim Versuch. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499/92220-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 05. März 2025 in der Zeit zwischen 12:00 Uhr bis 13:10 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 72-jährigen Mannes aus Friesoythe. Der 72-Jährige hatte seinen Pkw, einen Audi A3, an der Lange Straße abgestellt. Es entstand ein Schaden von ca. 100,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

