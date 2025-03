Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Suchaktion nach zwei flüchtigen Personen

Am Mittwoch, den 05.03.2025, stieß eine Hotelmitarbeiterin eines Hotels an der Burgstraße in Dinklage auf eine männliche Person beim Verschließen eines Außenlagers. Die männliche Person flüchtete gegen 22:45 Uhr in unbekannte Richtung. Wir berichteten unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5984687

Am 06.03.2025 erging gegen 10:45 Uhr ein Hinweis aus der Bevölkerung, wonach zwei Personen im Bereich des Bockhorster Damms in ein Gebäude geflüchtet sein sollen. Die Polizei ist derzeit mit starken Kräften im Bereich Dinklage unterwegs. Desweiteren sind auch polizeiliche Hundeführer und ein Polizeihubschrauber im Rahmen der Fahndung im Einsatz. Nach wie vor gilt der Hinweis keine Anhalter aufzunehmen.

Bei neuen Erkenntnissen wird unaufgefordert nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell