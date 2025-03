Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtrag Ammoniakaustritt bei Betriebsunfall in einem Lohner Betrieb für Nahrungsverarbeitung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Mittwoch, den 05.03.2025 kam es gegen 11:20 Uhr zu einem Betriebsunfall im Industriegebiet Krimpenforter Berg / Lohne

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5984321 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5984396

Im Rahmen der Aufräumarbeiten und Belüftung des betroffenen Bereiches durch eine Spezialfirma kam es zu einem Unterdruck in der Lüftungsanlage, so dass Ammoniakdämpfe durch diese u.a. in dem Gebäude teilweise verteilt wurde. GG 14:20 Uhr klagten Mitarbeiter im Gebäude über gesundheitliche Beschwerden, so dass erneut ein Großaufgebot von Rettungskräfte von der vor Ort noch anwesenden Feuerwehr angefordert wurde. Abermals mussten alle Mitarbeiter das Gebäude verlassen und wurden von den Rettungskräften in Augenschein genommen. Diesmal mussten 5 Mitarbeiter zum Teil lediglich vorsorglich in Krankenhäuser verbracht werden.

Aktuell ist die Spezialfirma mit der Beseitigung eines Wasser - Ammoniakgemisches beschäftigt, welches sich in Folge des 1. Lecks gebildet hatte. Aus Sicherheitsgründen wird so lange das Gebäude nicht von Mitarbeitern betreten. Das Gewerbeaufsichtsamt ist ebenfalls vor Ort erschienen. Bis zum Abschluss der Arbeiten verbleibt eine Nachaufsicht der Feuerwehr sowie ein Rettungswagen vor Ort.

