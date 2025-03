POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Brand in Zimmerei Am Mittwoch, 05. März 2025 gegen 05:15 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Brand in der Straße Dinklager Ring gemeldet. Auf dem Gelände eines Zimmereibetriebes sei es zu einem Brand in einem Lager für Holzspäne gekommen. Der Brand habe sich auf ein weiteres Gebäude ausgedehnt. Eine Weitere Ausbreitung konnte durch die Freiwillige Feuerwehr jedoch verhindert ...

