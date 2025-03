Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Diebstahl von Kupferrohren

In der Zeit von Freitag, 28. Februar 2025 20:00 Uhr bis Samstag, 01. März 2025 09:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Friedhofs in der Lastruper Straße und entwendeten von der dortigen Friedhofskapelle die Kupferrohre. Eine Schadenssumme liegt derzeit noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Lindern (Tel.: 05957/96779-0)entgegen.

Lastrup - Einbruch in Vereinsheim

In der Zeit von Montag, 03. März 2025 17:00 Uhr bis Dienstag 04. März 2025 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Hamstruper Straße und verschafften sich Zugang zum dortigen Vereinsheim. Ob Diebesgut erlangt wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/932860) entgegen.

Cloppenburg - gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bislang unbekannte Täter entfernten einen Gullydeckel, welcher sich auf der Fahrbahn der Bürgermeister-Feigel-Straße befand. Der Vorfall wurde am Dienstag, 04. März 2025 gegen 21:51 Uhr durch einen Zeugen gemeldet. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 04. März 2025 in der Zeit zwischen 07:15 Uhr bis 10:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den Pkw eines 65-jährigen Mannes aus Emstek. Dieser hatte seinen Pkw, einen Hyundai Tucson, auf dem Parkplatz einer Schule im Eisenbahnweg abgestellt. Eine Schadenssumme liegt derzeit nicht vor. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Essen (Old.) - Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

Am Dienstag, 04. März 2025 gegen 13:55 Uhr befuhr ein 70-jähriger Mann aus Essen mit einem Omnibus (ohne Fahrgäste) die Kirschstraße aus Richtung Vechta kommend. Aus unbekannter Ursache geriet der 70-Jährige mit seinem Bus auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden Pkw einer 38-jährigen Frau aus Essen. In der Folge des Zusammenstoßes kollidierte der Pkw der 38-Jährigen mit dem Pkw eines 55-jährigen Mannes aus Quakenbrück. Dieser hatte sich hinter der 38-Jährigen befunden. Neben den Einsatzkräften der Polizei waren auch Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr im Einsatz. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 20.000,00 Euro.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Dienstag, 04. März 2025 gegen 16:10 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Vestruper Straße in Richtung Elsten. Der 30-Jährige übersah, dass der vorausfahrende 58-jährige Mann aus Cappeln mit seinem Traktor mit Gülletransportwagen beabsichtigte nach links auf einen Feldweg abzubiegen und fuhr auf den Güllewagen auf. Der 30-Jährige wurde hierbei schwerverletzt.

