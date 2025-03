Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl von Betriebshof

In der Zeit von Freitag, 28. Februar 2025 16:00 Uhr bis Montag 03. März 2025 07:10 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße In der Bahler Heide und entwendeten diverse Kabelreste. Eine Schadenssumme liegt derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Dinklage - Diebstahl aus Stallgebäude

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Freitag 28. Februar 2025 20:00 Uhr bis Samstag 01. März 2025 14:00 Uhr auf ein Grundstück in der Straße Alte Hörst. Sie verschafften sich Zutritt zu einer dortigen Werkstatt und entwendeten diverse Werkzeuge. Eine Schadenssumme liegt derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 01. März 2025 in der Zeit zwischen 12:00 Uhr bis 14:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 67-jährigen Frau aus Goldenstedt. Diese hatte ihren Pkw, einen Ford Eco Sport in braun auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Zur Lieth abgestellt. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 2.500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444/967220) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Samstag, 01. März 2025 13:00 Uhr bis Montag 03. März 2025 gegen 07:00 Uhr besprühten unbekannte Täter die Wand einer Grundschule mit Farbe. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 03. März 2025 gegen 05:50 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Bersenbrück mit seinem Pkw die Vördener Straße aus Vörden kommend in Richtung Damme. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß der Seitenspiegel mit einem entgegenkommenden Pkw-Fahrer. Dieser hatte zuvor ausgeschert, um einen vorausfahrenden Lkw zu überholen. Anschließend setzte der unbekannte Pkw-Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 01. März 2025 in der Zeit zwischen 08:15 Uhr bis 11:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 25-jährigen Mannes aus Steinfeld. Dieser hatte seinen Pkw, einen VW Passat am Seerosenweg abgestellt. Es entstand ein geschätzter Schaden von rund 1.500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 03. März 2025 in der Zeit zwischen 14:50 Uhr bis 15:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 39-jährigen Mannes aus Steinfeld. Dieser hatte seinen Pkw, einen Nissan Qashqai auf einem Parkplatz in der Lohner Straße abgestellt. Es entstand ein geschätzter Schaden von rund 4.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

