Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Montag, 03. März 2025 gegen 15:29 Uhr befuhr eine 43-jährige Frau aus Barßel mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Richtung Strücklingen. Sie beabsichtigte nach rechts in die Nordstraße abzubiegen und übersah hierbei einen 46-jährigen Mann aus Detern, welcher mit seinem S-Pedelec den Radweg befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 46-Jährige schwer verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell