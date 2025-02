POL-COE: Coesfeld, Hansestraße/ Blauer VW Golf beschädigt

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße Siebenstücken in Senden ein. Hierzu kletterten sie über einen Balkon im Erdgeschoss und hebelten dort die Balkontür auf. So gelangten sie ins Innere und durchsuchten dort sämtliche Räume und Schränke. Sie entwenden Goldschmuck und flüchteten. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. ...

