POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Räuberischer Diebstahl

Coesfeld (ots) - Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte am Sonntag (02.02.25) einen 45-jährigen Autofahrer aus Billerbeck. Gegen 11.35 Uhr meldeten Zeugen, dass er immer wieder von der Fahrbahn in den Gegenverkehr geriet. Der entgegenkommende Verkehrs musste daraufhin ausweichen. Die Polizisten trafen den Mann in einem Hotel an der Darfelder Straße an. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit rund 2,2 ...

mehr