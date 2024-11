POL-PIAZ: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall

Wörrstadt (ots) - Am Samstag, 23.11.2024, kam es zu einem Verkehrsunfall in Wörrstadt. Ein 39-Jähriger aus dem Landkreis Offenbach parkte gegen 23:45 Uhr rückwärts aus einer Parklücke aus und stieß hierbei gegen einen geparkt abgestellten PKW. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von ca. 2000EUR. Bei dem Fahrer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. ...

