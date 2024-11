Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alkoholisierter PKW-Führer verursacht Verkehrsunfall

Wörrstadt (ots)

Am Samstag, 23.11.2024, kam es zu einem Verkehrsunfall in Wörrstadt. Ein 39-Jähriger aus dem Landkreis Offenbach parkte gegen 23:45 Uhr rückwärts aus einer Parklücke aus und stieß hierbei gegen einen geparkt abgestellten PKW. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von ca. 2000EUR. Bei dem Fahrer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 1,85 Promille Alkohol in der Atemluft. Es folgten eine Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheines.

