Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alkoholfahrt endet im Grünstreifen

Gau-Odernheim (ots)

Am späten Samstagvormittag war ein 65-jähriger Framersheimer mit seinem PKW in Gau-Odernheim unterwegs. Im Kreisverkehr am Feuerwehrhaus kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb in einem mit Sträuchern bepflanzten Grünstreifen stehen. Glücklicherweise entstand dabei kaum Sachschaden.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme allerdings fest, dass der verunfallte Autofahrer betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab 1,3 Promille.

Nach einer Blutentnahme wurde der Unfallverursacher wieder entlassen. Auf seinen von den Polizeibeamten sichergestellten Führerschein wird er wohl eine Weile verzichten müssen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell