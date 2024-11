Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Mehrere Wohnungseinbrüche in der Region

Armsheim Gau-Odernheim Westhofen (ots)

Im Bereich der Kriminalinspektion Worms, kam es am 12.11.2024 im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 19:45 Uhr zu zwei Tageswohnungseinbrüchen in Einfamilienhäuser. Im Veldenzer Weg in Armsheim wurde eine Terrassentür aufgehebelt und das gesamte Haus durchwühlt. Den Tätern gelang es mehrere Münzen und Goldschmuck zu entwenden. Der genaue Schaden muss noch ermittelt werden.

Im gleichen Zeitraum brachen unbekannte Täter in ein Anwesen in der Humboldtstraße in Gau-Odernheim ein. Auch hier wurde eine Terrassentür aufgehebelt und das Haus durchsucht. Es wurden zum Teil hochwertige Armbanduhren und Goldschmuck von mehreren tausend Euro entwendet.

Bereits am 11.11.2024 kam es in den frühen Abendstunden in Westhofen zu zwei Wohnungseinbrüchen im Grünen Ring. Hier hebelten die Täter das Schlafzimmerfenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses auf und betraten die Räumlichkeiten. Mehrere Räume wurden hier durchwühlt. Das genaue Stehlgut wird noch ermittelt.

In unmittelbarer Nähe wurde gegen 19:00 Uhr ein Fenster einer Erdgeschosswohnung in einem dortigen Mehrparteienhaus aufgehebelt. Durch den anwesenden Wohnungseigentümer wurden die Täter jedoch gestört und flüchteten bevor sie die Wohnung betraten

Wer zu den genannten Fällen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 oder bei der Polizeiinspektion in Alzey unter der Rufnummer 06731-9110

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell