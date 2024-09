Polizei Düren

POL-DN: Langsam fahren, sonst gibt's Saures

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Merzenich (ots)

Heute Morgen (26.09.2024), zwischen 9:00 Uhr und 12:00 Uhr, fand in Merzenich eine süß-saure Aktion statt. Schülerinnen und Schüler der Grundschule Merzenich verteilten gemeinsam mit dem Verkehrsdienst der Polizei Düren, dem örtlichen Bezirksbeamten und dem Ordnungsamt der Gemeinde Merzenich Zitronen für das Überschreiten des vorgesehenen Tempolimits.

Ziel der Aktion, die in der Bergstraße und in der Straße "In den Weingärten" stattfand, war es, dass die Autofahrer auf die Gefahren des zu schnellen Fahrens an Schulen und Kindergärten aufmerksam gemacht werden. "Beim nächstem Mal halte ich mich an die Geschwindigkeit, die Zitrone wird mich daran erinnern", meinte ein "ertappter" Autofahrer. Die sechs Schülerinnen und Schüler hatten sichtlich Spaß an ihrer Arbeit und wurden reichlich mit Obst, Getränken und auch ein bisschen Süßem von der Gemeinde Merzenich versorgt. Auch dem Bürgermeister der Gemeinde, Georg Gelhausen, ist die jährliche Aktion ein wichtiges Anliegen: "Die Kinder leisten hier einen wichtigen Beitrag zur Erziehung der leider oft viel zu schnellen Autofahrerinnen und Autofahrer. Der Schulweg ist ein schützenswerter Raum, in dem sich unsere Kinder sicher fühlen müssen. Wer an den Schulen und Kitas zu schnell fährt, geht fahrlässig mit der Sicherheit unserer Kinder um."

Insgesamt wurden 30 Zitronen überreicht. In einem weiteren Fall reichte eine mündliche Verwarnung inklusive Zitrone nicht aus. Gegen den Spitzenreiter im negativen Sinne, der mit 52 Stundenkilometern statt der erlaubten 30 km/h unterwegs war, wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Die Polizei Düren weist alle Verkehrsteilnehmer darauf hin: Kinder können Verkehrssituationen oft noch nicht einschätzen und reagieren anders, als wir es von ihnen erwarten, achten Sie auf Kinder im Straßenverkehr! Halten Sie sich an die vorgeschriebenen Tempolimits und helfen Sie mit, Unfälle zu vermeiden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell